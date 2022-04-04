BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismail o detaya değindi! "25-30 dakika..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor'un sahasında konuk oldu. Zorlu maçta iki ekip karşılıklı goller goller buldu ve müsabaka 1-1 sona erdi. Kara Kartal'ın teknik patronu Valerien Ismael maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu. Ismael, "Güzel ve zor bir maçtı. Kalitemiz var. Tempoyu tüm takıma yaymamız gerekiyor. Kırmızı karttan sonra oyunu tutmaya çalıştık. Performansımızdan dolayı sevinçliyiz. Gelişmeye çalışacağız ve kondisyonumuz en üstte olmalı. Yüksek tempoda 25-30 dakika oynadık. Bunu 90 dakikaya çıkartmak istiyoruz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)