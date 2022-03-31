BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Serdar Saatçı mesaisi! Bologna ve Rennes...

Beşiktaş, büyük potansiyel olarak gördüğü Serdar ile 5 yıllık yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Ancak taraflar parasal konularda anlaşamadığı için görüşmeler şimdilik tıkandı.
Beşiktaş, büyük potansiyel olarak gördüğü Serdar ile 5 yıllık yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Ancak taraflar parasal konularda anlaşamadığı için görüşmeler şimdilik tıkandı.
Beşiktaş yönetiminin sezon sonunda yeni bir hamle daha yapması bekleniyor. Serdar Saatçı ise kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.
İtalya Ligi'nden Bologna ve Fransa Ligi'nden Rennes'in transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için menajerler devreye girdi.
Takvim'de yer alan habere göre iki kulübün temsilcilerinin Beşiktaş ile temasa geçtiği, görüşmelerin sezon sonuna ertelendiği belirtildi.
Bu sezon 11 maçta forma giyen Serdar Saatçı, 2020 yılından beri A takımda forma giyiyor. Önder Karaveli zamanında süre alan genç stoperin yeni teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne girip giremeyeceği ise merak konusu…