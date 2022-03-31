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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Serdar Saatçı mesaisi! Bologna ve Rennes...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Serdar Saatçı, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Siyah-beyazlı takımın sözleşme yenilemek istediği genç futbolcu, Bologna ve Rennes'in de listesinde... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 10:00
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Serdar Saatçı mesaisi! Bologna ve Rennes...

Beşiktaş, büyük potansiyel olarak gördüğü Serdar ile 5 yıllık yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Ancak taraflar parasal konularda anlaşamadığı için görüşmeler şimdilik tıkandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Serdar Saatçı mesaisi! Bologna ve Rennes...

Beşiktaş yönetiminin sezon sonunda yeni bir hamle daha yapması bekleniyor. Serdar Saatçı ise kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Serdar Saatçı mesaisi! Bologna ve Rennes...

İtalya Ligi'nden Bologna ve Fransa Ligi'nden Rennes'in transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için menajerler devreye girdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Serdar Saatçı mesaisi! Bologna ve Rennes...

Takvim'de yer alan habere göre iki kulübün temsilcilerinin Beşiktaş ile temasa geçtiği, görüşmelerin sezon sonuna ertelendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Serdar Saatçı mesaisi! Bologna ve Rennes...

Bu sezon 11 maçta forma giyen Serdar Saatçı, 2020 yılından beri A takımda forma giyiyor. Önder Karaveli zamanında süre alan genç stoperin yeni teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne girip giremeyeceği ise merak konusu…

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