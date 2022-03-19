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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi Aboubakar'a kapıyı kapattı

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderin bir hayli uzağında kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kayserispor'a elenen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda gündem forvet transferi... Kara Kartal'da büyük iz bırakan Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar menajeri aracılığıyla Çebi'ye mesaj gönderdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 09:49
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi Aboubakar'a kapıyı kapattı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi Aboubakar'a kapıyı kapattı

Kara Kartal'da oynadığı futbolla büyük iz bırakan Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar menajeri aracılığıyla Çebi'ye mesaj gönderdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi Aboubakar'a kapıyı kapattı

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı ise kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan ve Al Nassr'ın yolunu tutan yıldız golcünün isteğini geri çevirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi Aboubakar'a kapıyı kapattı

30 yaşındaki oyuncuyu istemeyen Çebi'nin yakın çevresine çarpıcı açıklamalar yaptığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi Aboubakar'a kapıyı kapattı

Başkan Çebi'nin, "Taraftarımız rahat olsun. Aboubakar'dan daha iyi bir santrfor alacağız. Taraftarımızı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandığı belirlendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi Aboubakar'a kapıyı kapattı

Siyah- Beyazlılar'ın önümüzdeki günlerde golcü transferi için yeni bir çalışma başlatacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi Aboubakar'a kapıyı kapattı

Beşiktaş'ın santrforu Batshuayi bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi Aboubakar'a kapıyı kapattı

Kiralık sözleşmesi sona erecek Belçikalı yıldız sezon sonu Chelsea'ye dönecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi Aboubakar'a kapıyı kapattı

Aboubakar, Beşiktaş'a dönmek için Başkan Çebi'ye haber gönderdi. Kamerunlu yıldızı geri çeviren Çebi, "Ondan daha iyisini transfer edeceğiz" dedi.

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