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Beşiktaş'a Leonardo Jardim ve Rudi Garcia'dan kötü haber! Teklifi reddettiler

Son dakika spor haberi: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a iki ünlü çalıştırıcıdan olumsuz haber geldi. Siyah-beyazlı ekip, Türkiye’ye gelmek için 4 milyon Euro isteyen Leonardo Jardim’i listeden çıkardı. Rudi Garcia ise kariyerine Avrupa’da devam etmeyi planladığını bildirdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 06:50
Beşiktaş'a Leonardo Jardim ve Rudi Garcia'dan kötü haber! Teklifi reddettiler

Gelecek sezon takımın emanet edileceği teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Al Hilal'de görev yapan Leonardo Jardim'in durumunu araştırdı.

Beşiktaş'a Leonardo Jardim ve Rudi Garcia'dan kötü haber! Teklifi reddettiler

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, kapıyı 4 milyon Euro'dan açan Portekizli hocayı teklif bile yapmadan listeden çıkardı.

Beşiktaş'a Leonardo Jardim ve Rudi Garcia'dan kötü haber! Teklifi reddettiler

Rudi Garcia için de yoklama yapan Beşiktaş yönetimi, istediği yanıtı alamadı. Geçtiğimiz sezonun bitiminde Lyon'dan ayrılan ve şu an boşta olan 58 yaşındaki Fransız teknik adam, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirtti.

Beşiktaş'a Leonardo Jardim ve Rudi Garcia'dan kötü haber! Teklifi reddettiler

Daniel Farke, Nuno Espirito Santo ve Jindrich Trpisovsky ise listedeki yerlerini koruyor. Sezonu Önder Karaveli ile tamamlamayı planlayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi yeni teknik direktörü belirlemek için yoğun çaba sarfediyor.

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