Beşiktaş'a Leonardo Jardim ve Rudi Garcia'dan kötü haber! Teklifi reddettiler

Gelecek sezon takımın emanet edileceği teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Al Hilal'de görev yapan Leonardo Jardim'in durumunu araştırdı.

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, kapıyı 4 milyon Euro'dan açan Portekizli hocayı teklif bile yapmadan listeden çıkardı.