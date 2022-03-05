BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Orkan Çınar kulüpsüz kaldı

Beşiktaş'ın 2017-18 sezonunda G.Antep'ten kadrosuna kattığı Orkan Çınar, futbola küstü. Bonservisine 450 bin euro ödenen ve o dönem 'geleceğin yıldızı' olarak lanse edilen Orkan, 26 yaşında kulüpsüz kaldı.
Beşiktaş'ın 2017-18 sezonunda G.Antep'ten kadrosuna kattığı Orkan Çınar, futbola küstü. Bonservisine 450 bin euro ödenen ve o dönem 'geleceğin yıldızı' olarak lanse edilen Orkan, 26 yaşında kulüpsüz kaldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig deplasmanında etkili performansıyla hatırlanan Orkan, Beşiktaş'ta toplam 9 maçta forma giydi ve 1 gol ile 3 asist yaptı.