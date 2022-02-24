Beşiktaş'ta 17'lik yetenek antrenmana çıktı! Aytuğ Batur

AYTUĞ BATUR KÖMEÇ KİMDİR?

5 Ekim 2004 doğumlu olan Aytuğ Batur Kömeç, stoper ve sol bek mevkiinde görev yapıyor. Bu sezon u19 takımıyla 12 maça çıkan Altuğ, 1 gollük katkı verdi. 17 yaşındaki ismin profesyonel sözleşmesi bulunmuyor.