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Beşiktaş'ta 17'lik yetenek antrenmana çıktı! Aytuğ Batur

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlılarda 17 yaşındaki Aytuğ Batur da antrenmanda yer aldı. Aytuğ, altyapıda Önder Karaveli'nin öğrencisiydi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:23
Beşiktaş'ta 17'lik yetenek antrenmana çıktı! Aytuğ Batur

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Beşiktaş'ta 17'lik yetenek antrenmana çıktı! Aytuğ Batur

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan idman, çift kale maçla sona erdi. Yaklaşık iki saat süren antrenmanda Önder Karaveli sık sık oyunu durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu.

Beşiktaş'ta 17'lik yetenek antrenmana çıktı! Aytuğ Batur

17 YAŞINDAKİ AYTUĞ ANTRENMANDA

Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanına 17 yaşındaki savunma oyuncusu Aytuğ Batur Kömeç de katıldı. A takım öncesi U19 takımını çalıştıran Önder Karaveli'nin yakından tanıdığı Aytuğ, bu sezon U19 Süper Ligi'nde 12 ve UEFA Gençlik Ligi'nde 4 karşılaşma olmak üzere toplam 16 maçta forma giydi. Genç futbolcu bu maçlarda bir de gol kaydetti.

Beşiktaş'ta 17'lik yetenek antrenmana çıktı! Aytuğ Batur

AYTUĞ BATUR KÖMEÇ KİMDİR?

5 Ekim 2004 doğumlu olan Aytuğ Batur Kömeç, stoper ve sol bek mevkiinde görev yapıyor. Bu sezon u19 takımıyla 12 maça çıkan Altuğ, 1 gollük katkı verdi. 17 yaşındaki ismin profesyonel sözleşmesi bulunmuyor.

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