Eksik 16 eksi 2

KALEYİ YİNE KAPATAMADI
Ancak devamında bu kez genç Emirhan sahneye çıktı. 17 yaşındaki futbolcu, 60. dakikda muhteşem bir plase vuruşla Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Pohjanpalo ise 68'de Rizespor'u bir kez daha oyuna ortak etti. Kalan dakikalarda skor değişmedi. Beşiktaş, 2 kez öne geçmesine rağmen Rize'de 2 puan bıraktı. Fakat as takımdan pek çok eksiğine ve kenarda hocası olmamasına rağmen göstrilen mücadele taraftarı tatmin etti. Öte yandan Kartal yine kaleyi kapatamadı
VİDA VE UMUT BİTİREMEDİ
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ve Umut Meraş sakatlanıp maçı bitiremedi. Vida, 56'da yenilen gol sırasında kaleci Ersin ile çarpışıp sakatlandı. Umut ise 85. dakikada Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kalıp sahayı sedyeyle terk etti. İki futbolcunun durumu da bugün çekilecek MR'a göre belli olacak.