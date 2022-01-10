Haberler Beşiktaş Eksik 16 eksi 2

Eksik 16 eksi 2

Beşiktaş Batshuayi ve genç Emirhan İlkhan’ın golleriyle avantaj sağladı ama Pohjanpalo’yu durduramadı. İkinci yarının ilk maçında 1 puana razı olan Kartal, eksiklere rağmen mücadelesiyle alkış aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Eksik 16 eksi 2
Sezonun ikinci yarısına Rizespor deplasmanında başlayan Beşiktaş, zirve yarışında 2 puna daha bıraktı: 2-2. Son günlerde peş peşe koronavirüs vakaları ile sarsılan siyah beyazlılar, mücadeleye tam 16 oyuncusundan yoksun olarak çıktı. Bu kadar çok eksiğe rağmen maça hızlı başlayan Kara Kartallar, oyunu domine etti. Bunun sonucunda 25'te de penaltıdan Batshuayi'nin golüyle devreyi 1-0 önde bitirdi. Rizespor da oyunu bırakmaya niyetli değildi. Karadeniz ekibi, 56'da Pohjanpalo'nun golüyle beraberliği sağladı.

KALEYİ YİNE KAPATAMADI

Ancak devamında bu kez genç Emirhan sahneye çıktı. 17 yaşındaki futbolcu, 60. dakikda muhteşem bir plase vuruşla Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Pohjanpalo ise 68'de Rizespor'u bir kez daha oyuna ortak etti. Kalan dakikalarda skor değişmedi. Beşiktaş, 2 kez öne geçmesine rağmen Rize'de 2 puan bıraktı. Fakat as takımdan pek çok eksiğine ve kenarda hocası olmamasına rağmen göstrilen mücadele taraftarı tatmin etti. Öte yandan Kartal yine kaleyi kapatamadı

VİDA VE UMUT BİTİREMEDİ

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ve Umut Meraş sakatlanıp maçı bitiremedi. Vida, 56'da yenilen gol sırasında kaleci Ersin ile çarpışıp sakatlandı. Umut ise 85. dakikada Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kalıp sahayı sedyeyle terk etti. İki futbolcunun durumu da bugün çekilecek MR'a göre belli olacak.

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