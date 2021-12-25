Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Ricardo Goulart harekatı! Bedavaya...

Beşiktaş'ta Ricardo Goulart harekatı! Bedavaya...

Son dakika spor haberi: Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'den ayrılan Ricardo Goulart'ın peşine düştü. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Goulart için Cruzeiro ve Palmeiras'ın yanı sıra ABD ve Orta Doğu'dan kulüplerin beklemede olduğu kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta Ricardo Goulart harekatı! Bedavaya...

Beşiktaş'ın transfer harekatıyla ilgili Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların Çin'deki takımı Guangzhou Evergrande'den ayrılan Ricardo Goulart'la ilgilendiği iddia edildi.

Bolavip'te yer alan habere göre Cruzeiro ve Palmeiras'ın da takibe aldığı orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın dışında ABD ve Orta Doğu'dan kulüplerin de beklemede olduğu belirtildi. Bu arada Melo ile sözleşme imzalayan Fluminense'nin de 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği ancak anlaşma olmadığı öğrenildi.

DİĞER
Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? TFF ile 2021-2022 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman bitecek?
Esenyurt'ta vahşet! Meryem Yılmaz isimli kadın 15 yerinden bıçaklanarak katledildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor