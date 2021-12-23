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Önder Karaveli Beşiktaş Göztepe maçı öncesinde konuştu!

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. İşte Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 19:29 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 19:30
Önder Karaveli Beşiktaş Göztepe maçı öncesinde konuştu!

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşılaşıyor.

Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

İşte Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"Herkesin beklediği, arzuladığı, oyunu doğru ve iyi oynayan bir Beşiktaş istiyoruz. İnsanların keyif aldığı bir oyun izlettirmek istiyoruz.

Oyuncular, bana çok yardımcı oluyorlar. Onlarla iyi bir iletişim kurduğumuzu düşünüyorum. Benim işim biraz daha kolaydı çünkü U19 takımı hocasıydım, onlarla birlikteydik, diyaloglarımız da oluyordu. Bana bu görevi veren de Sergen hocamdı. Bu diyaloglar gelişti.

Fenerbahçe maçındaki iyi oyun, bir önceki maçta alınan galibiyet, oyuncuların motivasyonlarının yüksek olmasını sağlıyor."

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