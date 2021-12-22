Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal istemişti! Diego Godin ayrılacağını resmen açıkladı (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal istemişti! Diego Godin ayrılacağını resmen açıkladı (BJK spor haberi)

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta bir yandan yeni teknik direktör arayışları devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Beşiktaş'ın sezon başında transferi için masaya oturulduğu iddia edilen yıldız oyuncu Diego Godin, Cagliari'den ayrılacağını açıkladı. Godin, "Kesinlikle ayrılıyorum" ifadelerini kullanırken, yeni adresinin neresi olacağıyla ilgili de konuştu. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri - BJK spor haberi (Ömer Faruk Özcan / DIŞ HABERLER)

ÖMER FARUK ÖZCAN Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 09:56
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal istemişti! Diego Godin ayrılacağını resmen açıkladı (BJK spor haberi)

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta bir yandan yeni teknik direktör arayışları devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal istemişti! Diego Godin ayrılacağını resmen açıkladı (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın sezon başında transferi için masaya oturulduğu iddia edilen yıldız oyuncu Diego Godin ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal istemişti! Diego Godin ayrılacağını resmen açıkladı (BJK spor haberi)

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen Diego Godin, Ocak ayında kulüple bağını koparacağını doğruladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal istemişti! Diego Godin ayrılacağını resmen açıkladı (BJK spor haberi)

2020'de Inter'den Cagliari'ye transfer olan tecrübeli savunma oyuncusunun adı geçtiğimiz yaz uzun süre Beşiktaş ile anılmıştı. Yeni sezona Cagliari formasıyla girmeyi seçen Godin, yapısal sorunlar nedeniyle takımla yollarını ayırmaya karar verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal istemişti! Diego Godin ayrılacağını resmen açıkladı (BJK spor haberi)

Uruguay'da yayın yapan Sport 890 isimli radyo kanalına konuşan Godin, ayrılığın sebeplerini de açıkladı.



BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal istemişti! Diego Godin ayrılacağını resmen açıkladı (BJK spor haberi)

İŞTE GODIN'İN AÇIKLAMALARI

"Şu anda size her şeyi söyleyemem. Tüm detaylardan bahsetmek isterdim, ama kulüpten ayrılana kadar konuşmam mümkün değil."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal istemişti! Diego Godin ayrılacağını resmen açıkladı (BJK spor haberi)

"Takımla bir problem yaşamadım, ortada saygı ya da karakter temelli bir sorun yok. Mesele Cagliari'nin sadece bu yıl değil, uzun yıllardır yaşadığı yapısal sorunlar. Bu karmaşık bir konu. "

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal istemişti! Diego Godin ayrılacağını resmen açıkladı (BJK spor haberi)

"Doğru zaman geldiğinde çok daha fazla şey anlatacağım. Bir iki hafta içinde her şeyi konuşacağız."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal istemişti! Diego Godin ayrılacağını resmen açıkladı (BJK spor haberi)

"Evet, bir ay önce kulübe bir iyilikte bulundum ve Ocak ayında serbest kalma opsiyonu karşılığında ücretimde indirime giderek kontratımı yeniden yapılandırdım. Kesinlikle ayrılıyorum."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal istemişti! Diego Godin ayrılacağını resmen açıkladı (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ İLE MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞAMAMIŞTI

Beşiktaş'ın yaz aylarında masaya oturduğu Godin'e yıllık 2 milyon Euro teklif ettiği, ancak Cagliari'den 4 milyon Euro kazanan Uruguaylı oyuncunun bu teklifi geri çevirdiği iddia edimişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal istemişti! Diego Godin ayrılacağını resmen açıkladı (BJK spor haberi)

35 yaşındaki stoperin kariyerine hangi ligde devam etmeyi planladığı ise belli değil. Sport gazetesinin haberine göre; eski kulübü Atletico Madrid'in yanı sıra Real Betis de Godin ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal istemişti! Diego Godin ayrılacağını resmen açıkladı (BJK spor haberi)

Godin bu sezon Cagliari adına 11'i ligde, biri İtalya Kupası'nda olmak üzere toplam 12 maçta görev yaptı.

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