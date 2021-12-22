BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal istemişti! Diego Godin ayrılacağını resmen açıkladı (BJK spor haberi)

"Takımla bir problem yaşamadım, ortada saygı ya da karakter temelli bir sorun yok. Mesele Cagliari'nin sadece bu yıl değil, uzun yıllardır yaşadığı yapısal sorunlar. Bu karmaşık bir konu. "

"Doğru zaman geldiğinde çok daha fazla şey anlatacağım. Bir iki hafta içinde her şeyi konuşacağız."