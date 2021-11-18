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Kartal’a yeni sponsor

Aras Kargo, Beşiktaş kulübü ve grup şirketlerinin Türkiye’deki toplama, dağıtım, teslimat organizasyonunun tamamını üstlendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Kartal’a yeni sponsor
Beşiktaş ile ile Aras Kargo arasında taşıma sponsorluğu anlaşması imzalandı. Anlaşma doğrultusunda Beşiktaş Kulübü'nün ve grup şirketlerinin Türkiye genelinde toplama, dağıtım ve teslimat organizasyonunun tamamını Aras Kargo üstlenecek. Ayrıca Kartal Yuvası sitesinden yapılacak alışverişler de Aras Kargo tarafından taşınacak. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın "16 binden fazla çalışanımızla Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürüyoruz. Bu anlaşmayla birlikte Beşiktaşımıza ve Kartal Yuvası'ndan alışveriş yapan Beşiktaş taraftarlarına şampiyonlara yakışır bir hizmet sunacağız" dedi.
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