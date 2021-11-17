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Beşiktaş'ta şok gelişme! Fabrice N'Sakala idmana gelmedi

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta şok bir gelişme yaşandı. Son 5 maçtır kadroya giremeyen Fabrice N'Sakala, yapılan son antrenmana katılmadı. Tecrübeli sol bekin kadro dışı bırakılması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 16:45
Beşiktaş'ta şok gelişme! Fabrice N'Sakala idmana gelmedi

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta bugün yapılan antrenmana N'Sakala çıkmadı.

Umut Meraş'ın transfer edilmesinden sonra 18 kişilik kadroya giremeyen ve gözden düşen Demokratik Kongolu oyuncu, Milliyet'te yer alan habere göre Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Beşiktaş galibiyetinin ardından Trabzonsporlu Yusuf Sarı'nın paylaşımını beğenen ve taraftarın tepkisini çeken N'Sakala'nın İstanbul'a dönüşte kadro dışı bırakılacağı ifade edildi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu, en son 19 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanan Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giymişti.

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