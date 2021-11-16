Beşiktaş'a 3.3 milyon Euro'luk müjde!

Beşiktaş'ta sezon başında kadro dışı bırakılan Ljajic, Lens ve Douglas'a, Trabzonspor yenilgisi sonrası Yusuf Sarı'nın paylaşımını beğenen N'Sakala'nın da eklenme ihtimali var.

Sabah'ın haberine göre yönetim, kulübe yıllık yükü 6.6 milyon Euro olan bu 4 oyuncuyu devre arasında gönderebilirse 3.3 milyon Euro'luk (37 milyon TL) ücretten de kurtulmuş olacak.

LJAJIC VE LENS'TE UMUT VAR

Sırbistan Milli Takımı'ndan da uzak kalan Ljajic, Dünya Kupası'na giden takımına geri dönmek adına devre arası ayrılmayı düşünüyor ve bu konuda ülkesinin takımlarıyla temas halinde. Lens'in ise hem Süper Lig hem de Hollanda'dan takım baktığı ifade edildi. Douglas'tan da tekrar kulüp bulması istendi.

