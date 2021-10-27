SPOR HABERİ - Sergen Yalçın'dan Fatih Terim sözleri! "Kıyaslamak..."

"FATİH HOCAMIZ BİZDEN ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETMİŞ"

"Fatih Hocamız yıllardır bu işin içinde ve karizmasını korumuş bir insan. Bakalım biz de bu seviyede onun kadar kalabilecek miyiz? Fatih Hocamız çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz, çok saygı duyduğumuz bir insan. Bizden çok daha tecrübeli, çok daha büyük başarılar elde etmiş. Sevgimiz, saygımız her zaman sonsuz."