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SPOR HABERİ - Sergen Yalçın'dan Fatih Terim sözleri! "Kıyaslamak..."

Spor haberi... Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğini yaptığı Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim ile kıyaslanmalarıyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 20:40
SPOR HABERİ - Sergen Yalçın'dan Fatih Terim sözleri! "Kıyaslamak..."

Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda yılın teknik direktörü ödülünü alan Sergen Yalçın, Fatih Terim ile kıyaslanmalarıyla ilgili soruya yanıt verdi.

SPOR HABERİ - Sergen Yalçın'dan Fatih Terim sözleri! "Kıyaslamak..."

Sergen Yalçın, "Farklı jenerasyonun temsilcileriyiz. Fatih Hoca çok önemli işler başarmış. Kıyaslamaların doğru olacağını bulmuyorum" dedi.

SPOR HABERİ - Sergen Yalçın'dan Fatih Terim sözleri! "Kıyaslamak..."

"FATİH HOCAMIZ BİZDEN ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETMİŞ"
"Fatih Hocamız yıllardır bu işin içinde ve karizmasını korumuş bir insan. Bakalım biz de bu seviyede onun kadar kalabilecek miyiz? Fatih Hocamız çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz, çok saygı duyduğumuz bir insan. Bizden çok daha tecrübeli, çok daha büyük başarılar elde etmiş. Sevgimiz, saygımız her zaman sonsuz."

SPOR HABERİ - Sergen Yalçın'dan Fatih Terim sözleri! "Kıyaslamak..."

"KIYASLAMAK DOĞRU DEĞİL"
"Farklı jenerasyonun temsilcileriyiz. Fatih Hoca çok önemli işler başarmış. Kıyaslamaların doğru olacağını bulmuyorum."

SPOR HABERİ - Sergen Yalçın'dan Fatih Terim sözleri! "Kıyaslamak..."

"Bizim için çok erken bir karşılaştırma. Çifte kupa kazanmak çok değerli. Bu ödül çok değerli benim için. Tek isteğimiz sadece başarıya endeksli bir iş olmaması. Biraz antrenörlere karşı sabırlı ve şefkatli olalım. Bizim antrenörlerimiz hepsi çok iyi" ifadelerini kullandı.

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