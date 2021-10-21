Beşiktaş haberleri | Az atıyor çok yiyor!

Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da kötü günler geçiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üçüncü maçından da mağlup ayrılan siyahbeyazlı ekip, Avrupa'da kötü performans sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son 12 maçta tek galibiyet alabildi. Söz konusu karşılaşmalarda sadece 2019-2020'de Sloven Bratislava'yı İstanbul'da mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 10 karşılaşmada da rakiplerine yenilmekten kurtulamadı. Siyah beyazlılar, son 12 maçtan birini ise beraberlikle tamamlayabildi.

Beşiktaş, son 12 maçta kötü hücum yaparken, savunmada da başarılı olamadı. Söz konusu 12 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyahbeyazlı takım, gol ortalamasında 0,8'de kaldı. Bu 12 karşılaşmada kalesinde 28 gol gören Beşiktaş, bu alanda ise 2,3 ile kötü savunma yaptı.