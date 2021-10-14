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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Umtiti ısrarı bitmiyor! İşte yapılacak teklif

Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından devre arasında kadrosuna takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta ilk hedef savunma hattını güçlendirmek... Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetimi, Barcelona’nın bu sezon bir kez bile şans vermediği ve ara transferde kesin gönderme kararı aldığı Fransız stoper Samuel Umtiti için yeniden harekete geçiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Umtiti ısrarı bitmiyor! İşte yapılacak teklif

Adı bir süredir sıkça Beşiktaş ile adı anılan Samuel Umtiti konusunda Barcelona'da yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol basını; gelecek sezon kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılması için temaslar devam eden 27 yaşındaki savunmacının bu talebi kabul ettiğini yazdı. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan Fransız stoperin Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralık gitmesi şartıyla ayrılma kararı aldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Umtiti ısrarı bitmiyor! İşte yapılacak teklif

Oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların istediği kaydedilip, talip olan takımlar arasında Beşiktaş'ın olduğu da yazıldı. Sezonbaşında kadrosuna katmak istediği Samuel Umtiti için yoğun mesai harcayan siyahbeyazlılar, Fransız futbolcunun takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Umtiti ısrarı bitmiyor! İşte yapılacak teklif

Barça, savunma oyuncusunu Ocak 2022'de kesin olarak ya satacak veya kiralık olarak verecek. Mali bir krizin ortasında olan Katalan ekibi giderlerini azaltmak zorunda. Haberde Beşiktaş'ın yeniden Samuel Umtiti için devrede olduğu, ocak ayında yeniden bir kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Umtiti ısrarı bitmiyor! İşte yapılacak teklif

Geçtiğimiz sezon 16 karşılaşmada görev yapan bu sezon ise henüz resmi maçlarda süre almayı başaramayan Samuel Umtiti'nin maliyetinden kurtulmayı amaçlayan Barcelona acil olarak oyuncuyu takımdan göndermek istiyor.

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