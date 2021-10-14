BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Umtiti ısrarı bitmiyor! İşte yapılacak teklif

Adı bir süredir sıkça Beşiktaş ile adı anılan Samuel Umtiti konusunda Barcelona'da yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol basını; gelecek sezon kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılması için temaslar devam eden 27 yaşındaki savunmacının bu talebi kabul ettiğini yazdı. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan Fransız stoperin Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralık gitmesi şartıyla ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların istediği kaydedilip, talip olan takımlar arasında Beşiktaş'ın olduğu da yazıldı. Sezonbaşında kadrosuna katmak istediği Samuel Umtiti için yoğun mesai harcayan siyahbeyazlılar, Fransız futbolcunun takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.