Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sneijder ve Van der Vaart Beşiktaş'ın iptal edilen golünü yorumladı! "İptal edilen gol..."

Son dakika spor haberi: Sneijder ve Van der Vaart Beşiktaş'ın iptal edilen golünü yorumladı! "İptal edilen gol..."

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş deplasmanda Ajax'ın konuğu oldu. Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri Berghius ve Haller kaydetti. Beşiktaş'ın Kenan Karaman'ın ayağından bulduğu gol faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Ajax'ın efsane isimleri Wesley Sneijder ve Rafael van der Vaart faul pozisyonunu değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 23:19 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 23:21
Son dakika spor haberi: Sneijder ve Van der Vaart Beşiktaş'ın iptal edilen golünü yorumladı! "İptal edilen gol..."

Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi Hollanda'da yorumlayan Wesley Sneijder, siyah-beyazlıların Kenan Karaman ile bulduğu ancak faul gerekçesiyle iptal edilen golünde kararın doğru olduğunu söyledi.

Son dakika spor haberi: Sneijder ve Van der Vaart Beşiktaş'ın iptal edilen golünü yorumladı! "İptal edilen gol..."

Pozisyonda kararın doğru olduğunu vurgulayan Hollandalı oyuncu, "Beşiktaş'ın verilmeyen golünde bence omuzla bir müdahale var. Gol verilseydi de VAR incelemesi sonunda iptal edilirdi" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Sneijder ve Van der Vaart Beşiktaş'ın iptal edilen golünü yorumladı! "İptal edilen gol..."

Ajax'ın 2. yarıda daha sakin bir oyun tercih ettiğini belirten Sneijder, "Önemli olan sonuçtur. 2. yarıda bir adım geriye atarak çok fazla enerji koymadıklarını hissettim. Sadece sakince futbol oynadılar ve maçın bittiğini düşündüler. Artık hafta sonuna odaklanmışlardı" dedi.

Son dakika spor haberi: Sneijder ve Van der Vaart Beşiktaş'ın iptal edilen golünü yorumladı! "İptal edilen gol..."

"BEN BİR FAUL GÖREMEDİM"
Programın bir diğer yorumcusu Van der Vaart ise, pozisyonda faul olmadığını kaydederken, "Beşiktaş'ın iptal edilen golünde hakem ne gördü bilmiyorum ama daha şut çekilmeden düdük çaldı, normalde pozisyonun bitmesini beklemek lazım. Dürüst olmak gerekirse, pozisyonda faul göremedim." dedi.

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