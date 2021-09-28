Ajax Beşiktaş maçı CANLI | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı izle | Ajax Bjk canlı skor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam ediyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında, temsilcimiz Beşiktaş C Grubu'nda Ajax'a konuk oluyor.





👉 AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ



AJAX: PASVEER, MAZRAOUI, TIMBER, MARTINEZ, BLIND, GRAVENBERCH, ALVAREZ, ANTONY, BERGHUIS, TADIC, HALLER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, RIDVAN, SERDAR, UMUT MERAŞ, SOUZA, SALİH, CAN BOZDOĞAN, N'SAKALA, KENAN, BATSHUAYI

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı 28 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruyff Arena'da saat 19.45'te başladı. Mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien'in yönetiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 46. MAÇ

Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 47. mücadelesini yapıyor.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 45 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 85 gol gördü.