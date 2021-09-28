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Ajax Beşiktaş maçı CANLI | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı izle | Ajax Bjk canlı skor

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Ajax maçı öncesi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelmiş, oldukça iyi oynamasına karşın mücadeleden mağlubiyetle ayrılmıştı. Beşiktaş, Ajax maçı öncesinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahaya bir hayli eksik çıktı. Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemiyor. Beşiktaş, Ajax maçında bir sürprize imza atmak ve eksik olmasına karşın Hollanda'dan puan veya puanlarla dönmek istiyor. Ajax - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz... | Bjk maçı canlı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 21:07
Ajax Beşiktaş maçı CANLI | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı izle | Ajax Bjk canlı skor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam ediyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında, temsilcimiz Beşiktaş C Grubu'nda Ajax'a konuk oluyor.

👉 AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

AJAX: PASVEER, MAZRAOUI, TIMBER, MARTINEZ, BLIND, GRAVENBERCH, ALVAREZ, ANTONY, BERGHUIS, TADIC, HALLER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, RIDVAN, SERDAR, UMUT MERAŞ, SOUZA, SALİH, CAN BOZDOĞAN, N'SAKALA, KENAN, BATSHUAYI

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı 28 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruyff Arena'da saat 19.45'te başladı. Mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien'in yönetiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 46. MAÇ

Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 47. mücadelesini yapıyor.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 45 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 85 gol gördü.

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