SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den Ajax maçı öncesi iddialı sözler! (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Ajax ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi Sabah Spor'a açıklamalarda bulunan siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, iddialı ifadeler kullandı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

Beşiktaş'ın olduğu yerde umut her zaman vardır. Çocuklar sahaya çıkıp ellerinden geleni yapacaklar. İnancımız elbette her zaman var, sonuçta sahaya çıkan 11 oyuncumuz da Beşiktaş'ın formasını terletecek.

Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuç ne olur göreceğiz. İnşallah güzel bir şekilde buradan ayrılırız.