BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Beşiktaş'tan Sivasspor maçı ile ilgili bilgilendirme

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaşımız, Süper Lig'in 8. haftasında, 2 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın biletleri, yarın (29 Eylül) saat 18.00'de, 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlarımız için öncelikli olarak satışa sunulacaktır.

Bilet satışlarına ilişkin önemli detaylar aşağıdaki gibidir.

Bilet Alımı

- Taraftarlarımız biletlerini; passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.

- Bir kişi, (2) iki adet bilet satın alabilir.

- Bilet satın alacak taraftarlarımızın biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki HES Kod Ayarları > Aşı Durumu > Hastalık Durumu ve Test Durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri aktif hale getirmeyenler bilet satın alamayacaktır.

- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passo.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

- E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.