Son dakika spor haberleri: Edin Terzic'ten Beşiktaş yorumu! "Hafife alırsanız..."

Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü ve 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Edin Terzic, Beşiktaş-Dortmund maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan genç teknik adam, Beşiktaş'ın tehlikeli bir takım olduğunu vurgulayıp, "Beşiktaş'ı hafife alan takımlar, ilk büyük hatayı yapar. Dortmund'un kesinlikle maça çok ciddi yaklaşması lazım." dedi.

Beşiktaş taraftarına da ayrı bir parantez açan Alman teknik adam, "Çok çok gürültülü bir statla karşılaşılacak. Bu taraftarlar, dünya rekor kırmış taraftarlar. Oyuncular buna karşı hazırlanmış olmalı." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezon Favre'nin ayrılığı sonrasında takımın başına geçen Terzic, Rose'nin gelmesinin ardından kulüpte teknik sorumlu görevine geçirildi.