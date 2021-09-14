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Borussia Dortmund'un Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu! 6 eksik...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Borussia Dortmund'u İstanbul'da ağırlayacak. Bununla beraber Alman temsilcisi, maç öncesi kadrosunu açıkladı. Borussia Dortmund'un Beşiktaş maçı kadrosunda tam 6 eksik bulunuyor. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 12:39 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 12:40
Borussia Dortmund'un Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu! 6 eksik...

Beşiktaş'ın 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Alman ekibi kadrosunu açıkladı.

Buna göre Dortmund'da, 6 eksiğin olduğu belirtilirken, hücum bölgesinde önemli isimlerin olmadığı ifade edildi.

İşte Borussia Dortmund'un kadrosunda yer alamayan o isimler;

Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer.

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı, 15 Eylül Çarşamba akşamı saat 19.45'te başlayacak.

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