Borussia Dortmund'un Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu! 6 eksik...

Beşiktaş'ın 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Alman ekibi kadrosunu açıkladı.
Buna göre Dortmund'da, 6 eksiğin olduğu belirtilirken, hücum bölgesinde önemli isimlerin olmadığı ifade edildi.
İşte Borussia Dortmund'un kadrosunda yer alamayan o isimler;
Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer.
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı, 15 Eylül Çarşamba akşamı saat 19.45'te başlayacak.
👋 Tach, Jungs! #BJKBVB pic.twitter.com/5F9z2MZRxh— Borussia Dortmund (@BVB) September 14, 2021