Haberler Beşiktaş SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de yaz transfer döneminin son günü geldi çattı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrolarına birçok isim katmış olsalar da eksik bölgeler için transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Peki 4 büyükler transferin son gününde kimler için devrede. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeki isimler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 09:41 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 09:49
SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Transfer sezonu son bulmak üzere! Takımlar son transferlerini yapıyor. Yıldız oyuncular art arda yeni adreslerini açıklarken takımlar da kadrolarına dahil ettikleri başarılı oyuncularını duyuruyor. Ancak transfer döneminde sona gelindi.

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TFF'nin yaptığı açıklamada birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı.

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ancak son yapılan toplantıda alınan kararla TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi. Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.


SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ:

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BOUNA SARR

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KAAN AYHAN

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ABDÜLKERİM BARDAKCI

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

DAVID LUIZ

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE:

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ZAUDI

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

YUSUF BARASI

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

MARIUS WOLF

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FABRICIO BUSTOS

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

SERGE AURIER

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

AURELIO BUTA

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY:

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

İSMAİL ÇOKÇALIŞ

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GÖRKEM SAĞLAM

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

AMADOU DIAWARA

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

MOHAMED ELNENY

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GUSTAVO ASSUNCAO

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

JENS CAJUSTE

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

NAMPALYS MENDY

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRABZONSPOR:

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

OLA BRYHILDSEN

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

DOMAGOJ BRADARIC

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

IRAKLI AZAROVI

SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

LEVAN KHARABADZE

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