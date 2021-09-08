SON DAKİKA! Transferin son günü bombalar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Transfer sezonu son bulmak üzere! Takımlar son transferlerini yapıyor. Yıldız oyuncular art arda yeni adreslerini açıklarken takımlar da kadrolarına dahil ettikleri başarılı oyuncularını duyuruyor. Ancak transfer döneminde sona gelindi.
Transfer sezonu son bulmak üzere! Takımlar son transferlerini yapıyor. Yıldız oyuncular art arda yeni adreslerini açıklarken takımlar da kadrolarına dahil ettikleri başarılı oyuncularını duyuruyor. Ancak transfer döneminde sona gelindi.
TFF'nin yaptığı açıklamada birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı.
Ancak son yapılan toplantıda alınan kararla TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi. Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.