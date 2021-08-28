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Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı karşılaşma öncesinde hem Beşiktaş'ın hem Fatih Karagümrük'ün 4'er puanı bulunuyor. Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı öncesinde takımların 11'leri de belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:45 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:41
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı karşılaşma öncesinde hem Beşiktaş'ın hem Fatih Karagümrük'ün 4'er puanı bulunuyor.

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı öncesinde takımların 11'leri de belli oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Salih Uçan, Teixeira, Larin, Batshuayi

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmet Musa, Erhun, Kerim Frei, Pesic.

SON MAÇI KARAGÜMRÜK KAZANMIŞTI

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi. İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

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