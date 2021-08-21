Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi (BJK haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi (BJK haberi)

Son dakika spor haberi... Sezona Rizespor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başlayan Beşiktaş bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isterken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, listesinde bulunan isimlerden Kaan Ayhan ile de büyük oranda anlaşma sağladı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi (BJK haberi)

Beşiktaş, Kaan Ayhan bombasını patlatmak üzere... Transferin de şampiyonu olan Beşiktaş bir önemli takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Serie A ekiplerinden Sassuolo formasını giyen Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, İtalyan ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi (BJK haberi)

Beşiktaş yönetimi, büyük pazarlıklar sonrasında 26 yaşındaki savunma oyuncusunu 1 sene kiralamak için Sassoulo ile el sıkıştı. İtalyan temsilcisiyle yapılacak olan kiralama sözleşmesine, 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da konulacak. Tarafların işi resmileştirmesinin hemen ardından Kaan'ın önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelerek kendisini siyah-beyazlı ekibe katacak sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi (BJK haberi)

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ da önceki gün yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Kaan Ayhan, listemizdeki oyunculardan biri" diyerek bu transfer için uğraştıklarını resmen açıklamıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi (BJK haberi)

İTALYAN BASINI DA YAZDI
İtalyan basını da Kaan'ın Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını duyurdu. sassuolonews'te yer alan haberde siyah-beyazlıların Kaan Ayhan'ı kadroya katmak için gün saydığını yazdı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi (BJK haberi)

Haberde Sassuolo'da iyi bir sezon geçirmesine rağmen Kaan Ayhan'ın anavatanına dönmeye hazırlandığı ifade edildi. Yıldız savunmacıyı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği ancak Kaan'ın Beşiktaş'ı istediğini ve iki kulüp arasındaki son anlaşmanın beklendiği vurgulandı.

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