Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi (BJK haberi)

Beşiktaş, Kaan Ayhan bombasını patlatmak üzere... Transferin de şampiyonu olan Beşiktaş bir önemli takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Serie A ekiplerinden Sassuolo formasını giyen Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, İtalyan ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş yönetimi, büyük pazarlıklar sonrasında 26 yaşındaki savunma oyuncusunu 1 sene kiralamak için Sassoulo ile el sıkıştı. İtalyan temsilcisiyle yapılacak olan kiralama sözleşmesine, 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da konulacak. Tarafların işi resmileştirmesinin hemen ardından Kaan'ın önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelerek kendisini siyah-beyazlı ekibe katacak sözleşmeye imza atacağı belirtildi.