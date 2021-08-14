Aşımı oldum aşkıma geldim

Süper Lig'de Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, tam 526 gün sonra taraftarıyla buluştu. Ligde yaklaşık 1.5 yıllık bir ara sonrası ilk seyircili maç oynandı. Vodafone Park'taki maçı 9 bin 500 civarında seyirci izledi. Dünyayı vuran salgında Türkiye'deki ilk vaka 11 Mart 2020'de görülürken, Beşiktaş bu tarihten 5 gün önce taraftarıyla bir araya gelmiş ve Ankaragücü karşısında 2-1 kazanmıştı. 6 Mart 2020'de oynanan bu maçın ardından tribünler taraftarlara kapatılırken, yeni sezonda statlara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınması kararlaştırılmıştı.

SELZEDELERE SAYGI

Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için maçtan önce saygı duruşu yapıldı. Yoğun yağış nedeniyle sele kapılan çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti. Vodafone Park'ta yapılan saygı duruşu ile iki takım oyuncuları ve taraftarlar sel şehitlerini andı.

SEBA TİŞÖRTÜ GİYDİLER

Beşiktaşlı futbolcular ısınmaya Süleyman Seba tişörtleriyle çıktı. Siyah- beyazlılar, ölümünün 7. yıl dönümünde efsane başkanlarını unutmadı. Karşılaşma için ısınmaya çıktıklarında Süleyman Seba baskılı tişörtler giyen oyuncular, taraftarları bu şekilde selamlayarak alkış aldı.