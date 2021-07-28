Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın son gözdesi Luuk de Jong!

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın son gözdesi Luuk de Jong!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Forvet arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş'ta, Sevilla'nın 30 yaşındaki golcüsü Luuk de Jong ismi yeniden listenin ilk sırasına yükseldi. Diego Costa'dan henüz yanıt alamadığı için rotasını İspanya'ya çeviren siyah-beyazlı yönetim, Sevilla'ya cazip bir teklifte bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın son gözdesi Luuk de Jong!

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasının ardından forvet bölgesine Kenan Karaman dışında başka bir takviye yapamayan Beşiktaş'ta gündem Luuk de Jong...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın son gözdesi Luuk de Jong!

Takıma doğrudan katkı sağlayacak bir santrfor takviyesi yapmayı amaçlayan Beşiktaş'ta operasyon son sürat devam ediyor. Diego Costa, Aleksandar Mitrovic, Chuba Akpom, Willian Jose ve Rondon'dan beklediği geri dönüşü alamayan Kara Kartal'da, Sevilla'da forma giyen 30 yaşındaki Hollandalı golcü oyuncu Luuk de Jong ismi yeniden listenin ilk sırasına çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın son gözdesi Luuk de Jong!

ORTA YOL BULUNMAK ÜZERE
Şu ana kadar görüşme yaptığı forvetlerle maddi konularda anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar rotayı İspanya'ya kırdı. 2.5 milyon euro kazanan Jong için Sevilla'nın "500 bin euro'sunu biz ödeyelim 2 milyonu siz karşılayın" şartı sunduğu, Beşiktaş yönetiminin ise yarı yarıya ödeme konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken tarafların orta yol bulacakları yorumu yapıldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın son gözdesi Luuk de Jong!

Sevilla'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hollandalı golcüyü siyahbeyazlılar kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Sevilla'nın Temmuz 2019'da 12.5 milyon euro bedelle PSV'den renklerine bağladığı oyuncu, İspanyol ekibinde 94 karşılaşmaya çıkarken 19 gol atıp, 5 asist kaydetti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın son gözdesi Luuk de Jong!

PSV DE MARKAJDA
Siyah-beyazlıların bu transferde çok ciddi bir rakibi var, PSV Eindhoven... Santrforun yanı sıra forvet arkasında ve kanatlarda da oynayabilen De Jong'un da eski takımı PSV'de forma giymeye sıcak baktığı bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın son gözdesi Luuk de Jong!

201 GOL, 104 ASİST
Beşiktaş'ın peşinde olduğu Hollandalı forvet profesyonel kulüp kariyerinde toplam 494 resmi maçta forma giydi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Luuk de Jong, 6 farklı takımın formasıyla rakip fileleri 201 kez havalandırırken, 104 de asist yaptı ve toplamda 305 gole direkt olarak katkı sağladı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın son gözdesi Luuk de Jong!

Luuk de Jong, kariyerinde en fazla golü 204 kez forma giydiği PSV'de kaydetti. 112 gol atan yıldız futbolcu, 56 da asist yaparak Hollanda ekibinde adeta yıldızlaştı.

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