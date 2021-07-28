Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın son gözdesi Luuk de Jong!

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasının ardından forvet bölgesine Kenan Karaman dışında başka bir takviye yapamayan Beşiktaş 'ta gündem Luuk de Jong ...

Takıma doğrudan katkı sağlayacak bir santrfor takviyesi yapmayı amaçlayan Beşiktaş 'ta operasyon son sürat devam ediyor. Diego Costa , Aleksandar Mitrovic, Chuba Akpom, Willian Jose ve Rondon'dan beklediği geri dönüşü alamayan Kara Kartal'da, Sevilla 'da forma giyen 30 yaşındaki Hollandalı golcü oyuncu Luuk de Jong ismi yeniden listenin ilk sırasına çıktı.

ORTA YOL BULUNMAK ÜZERE

Şu ana kadar görüşme yaptığı forvetlerle maddi konularda anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar rotayı İspanya'ya kırdı. 2.5 milyon euro kazanan Jong için Sevilla'nın "500 bin euro'sunu biz ödeyelim 2 milyonu siz karşılayın" şartı sunduğu, Beşiktaş yönetiminin ise yarı yarıya ödeme konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken tarafların orta yol bulacakları yorumu yapıldı.