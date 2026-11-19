Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 13. haftasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Avrupa arenasında yoluna devam eden sarı-lacivertliler, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe, bu kez deplasmanda kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Basketbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Olimpia Milano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda? İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 13. haftasında oynanacak Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması 19 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. İtalya'daki Unipol Forum'da gerçekleştirilecek mücadele saat 22.30'da başlayacak.

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

FENERBAHÇE ASVEL KARŞISINDA FARKLI KAZANDI

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de oynadığı 12 karşılaşmada sekiz galibiyet elde etti. Çift maç haftasının ilk mücadelesinde LDLC ASVEL'i konuk eden sarı-lacivertliler, parkeden 115-81'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Shane Larkin 25, Johnny Juzang 15 ve Talen Horton-Tucker 11 sayıyla oynadı. Johnny Juzang ayrıca 11 ribaundla double-double yaptı.

FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe Tarfin'de sakatlıkları bulunan Nicolo Melli, Braxton Key ve Onuralp Bitim, Olimpia Milano karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekip, önemli eksiklerine rağmen İtalya deplasmanında galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE SÜPER LİG'DE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sekiz maçta altı galibiyet alan Fenerbahçe, puan cetvelinin üçüncü sırasında bulunuyor. Anadolu Efes'i 77-75 mağlup eden sarı-lacivertlilerde Will Clyburn 13, Wade Baldwin IV 11, Dwight Powell ve Shane Larkin ise 10'ar sayı üretti.

Fenerbahçe Tarfin maç günü paylaşımı

🏀 Maç günü! 🏆 EuroLeague 13. hafta 🆚 Olimpia Milano 🕘 22.30 📍 Unipol Forum 📺 S Sport 📱 #YellowLegacy https://t.co/0R8rlOVa2t — Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) November 19, 2026