Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş B planını belirledi! Ghezzal olmazsa Rony Lopes gelecek!

Yeni sezonda şampiyonluk unvanını korumak isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer stratejisi belirlendi...

Siyah-beyazlılar, geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan achid Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmak isterken, İngiliz kulübü Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş yönetimi aksi bir durumla karşılaşması halinde ise B planını devreye sokacak. Siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise Rony Lopes... Beşiktaş, Portekizli yıldızın transferi bekletiyor. Önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen Ghezzal transferi sonrası Lopes için hamle yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Sevilla ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.