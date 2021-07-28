Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş B planını belirledi! Ghezzal olmazsa Rony Lopes gelecek!

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş B planını belirledi! Ghezzal olmazsa Rony Lopes gelecek!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Rachid Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmak için Leicester City ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Cezayirli yıldızda sorun çıkması halinde alternatifini de belirledi. Siyah-beyazlı yönetim, Ghezzal transferinden istediği sonucu alamazsa Portekizli kanat oyuncusu Rony Lopes için girişimlere başlayacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:49 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:08
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş B planını belirledi! Ghezzal olmazsa Rony Lopes gelecek!

Yeni sezonda şampiyonluk unvanını korumak isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer stratejisi belirlendi...

Siyah-beyazlılar, geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan achid Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmak isterken, İngiliz kulübü Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş yönetimi aksi bir durumla karşılaşması halinde ise B planını devreye sokacak. Siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise Rony Lopes... Beşiktaş, Portekizli yıldızın transferi bekletiyor. Önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen Ghezzal transferi sonrası Lopes için hamle yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Sevilla ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

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