Fenerbahçe eski yıldızının transferi için düğmeye bastı!
Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde hazırlıklar sürerken transferde de sıcak gelişmeler söz konusu. Kanarya'nın son olarak eski yıldızını kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 11:08
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istekleri doğrultusunda eksik görülen mevkilere devre arasında transferlerin yapılması planlanıyor.
Kanarya'nın bu doğrultuda altyapısından yetişen eski oyuncusunu gündemine aldığı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Göztepe'deki çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Arda Okan Kurtulan'ı yeniden gündemine aldı.
Emre Belözoğlu'nun çok yönlü yapısı nedeniyle 23 yaşındaki sağ beki kadrosunda görmek istediği vurgulandı.
Arda Okan Kurtalan'ın Nelson Semedo'nun olası ayrılığında alternatif bir isim olarak görüldüğü belirtiliyor.
Göztepe'nin ise bu transfer için 10 milyon Euro bonservis beklentisi içerisinde olduğu bilgisi var.
Kanarya'nın ise bu rakamı aşağı çekmenin yollarını aradığı yer alan haberde aktarıldı.
F.BAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ
24 yaşındaki Arda Okan Kurtulan, Fenerbahçe U17 ve Fenerbahçe U19 takımlarında forma terletmiş. Ardından 2021 yazında Kanarya'da A takım seviyesine yükselmişti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.