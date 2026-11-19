Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray derbisi öncesi hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Öte yandan kritik karşılaşma öncesi Fabio Miretti ve Emmanuel Agbadou'nun sağlık durumları belli oldu.

KADRODA YER ALACAK

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, uyluk ve diz bölgesinde rahatsızlık hisseden Agbadou'nun tedbir amacıyla Beşiktaş'a dönmesine izin vermişti. Deneyimli savunmacının sağlık durumu belli oldu. Agbadou'nun Konya kafilesinde yer alacak durumda olduğu belirtildi.

GÖZLER KULÜP DOKTORUNDA

Crystal Palace maçında sağ omzundan sakatlanan Fabio Miretti için de çalışmalar devam ediyor. Bireysel antrenmanlarını sürdüren İtalyan orta sahanın maç kadrosunda yer alma ihtimali bulunuyor. 23 yaşındaki futbolcunun kulüp doktorlarından onay alması halinde kadroya dahil edilmesi bekleniyor.