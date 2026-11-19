Galatasaray'a Noa Lang transferinde flaş rakip!
Galatasaray'ın Noa Lang transferinde işi zorlaşmaya devam ediyor. Genoa'nın peşinde olduğu Hollandalı yıldız için yeni bir Serie A ekibi daha devreye girdi. İşte transferde son durum...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 12:22 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2026 12:26
Transferdeki gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray, Lang için yeni bir hamle yapmayı planlıyor.
Leroy Sane'nin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar, kanat rotasyonuna Lang ile bir hamle daha yapmayı planlıyor.
Voetbalfocus'ta yer alan habere göre Galatasaray'a transferde bir rakip daha çıktı.
Genoa'nın Hollandalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, Galatasaray'ın ise bonservisiyle transfer etmeyi hedeflediği aktarılan haberde 27 yaşındaki futbolcu için Lazio da devreye girdi.
Lazio yönetiminin, Hollandalı futbolcunun karakteri konusunda bazı soru işaretleri taşıdığı ancak taktiksel özelliklerini oldukça beğendiği aktarıldı.
Bu durumun, henüz bir anlaşma ya da yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen bir transfer olmamasına rağmen oyuncunun Lazio'nun radarında bulunmasını açıkladığı ifade edildi. Transferin önündeki bir diğer engelin ise mali şartlar olduğu belirtildi.
Lazio'nun yeniden yüksek bonservisli bir transfer yapabilmesi için öncelikle bazı futbolcularıyla yollarını ayırması gerekiyor.
Genoa, Galatasaray, Ajax ve Lazio'nun Lang ile ilgilendiği belirtilirken Napoli'nin de oyuncunun ayrılığına izin vermeye hazır olduğu aktarıldı.
İŞTE O HABER
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.