Beşiktaş-Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Maçtan kareler
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Beşiktaş Fuzul ile Real Madrid, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede siyah-beyazlılar, İspanyol devini 83-79 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. İşte Beşiktaş Fuzul-Real Madrid karşılaşmasından objektiflere yansıyan birbirinden özel kareler... (BJK Spor haberleri)
EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 09:13
Beşiktaş Fuzul-Real Madrid maçından fotoğraflar
Beşiktaş Fuzul-Real Madrid maçından fotoğraflar
Beşiktaş Fuzul-Real Madrid maçından fotoğraflar
Beşiktaş Fuzul-Real Madrid maçından fotoğraflar
Beşiktaş Fuzul-Real Madrid maçından fotoğraflar
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