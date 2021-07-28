Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Sergio Rico transferinde Lille rakip oldu!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Sergio Rico transferinde Lille rakip oldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isterken, gündemine PSG'nin İspanyol file bekçisi Sergio Rico'yu almıştı. Deneyimli eldivene Fransız ekibi Lille'in de talip olması işleri karıştırdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Sergio Rico transferinde Lille rakip oldu!
Şampiyonlar Ligi için kalesini tecrübeli bir isme emanet etmeyi planlayan Beşiktaş, PSG'nin yedek isimlerinden Sergio Rico için harekete geçmişti. Fransa'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille de Rico için devreye girdi. Fransız medyasında yer alan haberde, Maignan'ı 13 milyon euro'ya Milan'a satan Lille, 26 yaşındaki kalecinin boşluğunu Sergio Rico ile doldurmak istiyor.
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