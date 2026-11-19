Göztepeli yıldıza transferde Beşiktaş ve Galatasaray kancası!
Ara transfer dönemi yaklaşırken transferde de oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Göztepe'den o futbolcu için ezeli rakipler, Beşiktaş ve Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 11:38
İstanbul'un iki dev ekibi, aradığı stoperi ligin İzmir temsilcisi Göztepe'de buldu.
Afrika basınında yer alan habere göre Beşiktaş ve Galatasaray, Malcom Bokele için harekete geçti.
İki takımın da Kamerunlu oyuncunun temsilcileriyle ilk teması kurduğu ve transfere dair bilgi aldığı ortaya çıktı.
G.SARAY MASAYA OTURMUŞTU
Öte yandan sarı-kırmızılıların geride bıraktığımız yaz transfer döneminde de 26 yaşındaki savunmacı için hamle yaptığı belirtildi.
Galatasaray, Göz-Göz ile masaya otursa da pazarlıklarda ilerleme sağlanamamasının ardından görüşmeler durmuştu.
Cimbom'un buna rağmen oyuncuya olan ilgisinin giderek arttığı kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Bokele'nin Göztepe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
İşte aspor.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Actu Cameroun'dan derlediği "Malcolm Bokele, İstanbul devlerini çılgına çevirdi: Beşiktaş ve Galatasaray atağa geçti." başlıklı haber...
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