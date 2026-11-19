Fenerbahçeli yıldız ABD'ye transfer olabilir!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Kocaelispor ile oynanacak olan maçın hazırlıkları devam ederken oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde o futbolcunun ABD'ye transfer olabileceği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 09:38
Fenerbahçe'de tek hedef bu kritik mücadeleden galibiyet ile ayrılarak Süper Lig'de çıkışa geçmek.
Sarı-lacivertlilerde Kocaelispor maçının hazırlıkları sürerken diğer yandan transferde flaş gelişmeler söz konusu.
Fenerbahçe'de son olarak o futbolcunun ABD kulüplerinin yakın markajında olduğu öğrenildi.
MLS ekibi Cincinnati sezon başında olduğu gibi devre arasında da Romelu Lukaku'yu transfer etmek istiyor.
Hatta transferde kısa süre içinde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacakları bilgisi var.
33 yaşındaki forvetle iki MLS kulübü daha ilgileniyor.
Son olarak Belçika Milli Takım kampında sakatlanan futbolcu için Fenerbahçeli yetkililer devreye girdi. Tecrübeli golcünün en kısa süre içerisinde forma giyebilecek şekilde iyileştirilmesi planlanıyor.
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