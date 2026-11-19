Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken Mason Greenwood'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren İngiliz futbolcuya İspanya ve İtalya'dan iki talip çıktı. İspanyol devi Atletico Madrid ile Serie A temsilcisi Napoli'nin Greenwood'u transfer listesine aldığı ve ocak ayında harekete geçebileceği iddia edildi. Avrupa kulüplerinin ilgisi artarken gözler Fenerbahçe yönetiminin vereceği karara çevrildi. İşte Mason Greenwood transferinde son gelişmeler...

GREENWOOD DEVRE ARASINDA FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, Avrupa transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. İngiliz oyuncunun performansı, İspanyol ve İtalyan kulüplerinin ilgisini çekti.

Atletico Madrid ve Napoli'nin Greenwood için devre arasında transfer girişiminde bulunabileceği öne sürüldü. İki kulübün de ocak ayında Fenerbahçe yönetimiyle temas kurmaya hazırlandığı iddia edildi. Ancak İngiliz futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir gelişme bulunmuyor.

ATLETICO MADRID GREENWOOD'U İSTİYOR!

İspanya La Liga'nın önemli ekiplerinden Atletico Madrid'in, Mason Greenwood'u transfer listesine aldığı belirtildi. Haberde, İspanyol ekibinin transfer planlamasında kadrodaki bazı futbolcuların geleceğine ilişkin belirsizliklerin etkili olduğu ifade edildi. Atletico Madrid'in hücum hattında değişikliğe gitmesi halinde Greenwood'u önemli bir alternatif olarak değerlendirdiği kaydedildi.

BAENA VE LOOKMAN AYRILABİLİR!

Atletico Madrid'de Alex Baena ve Ademola Lookman'ın geleceğiyle ilgili gelişmelerin de transfer planlamasını etkilediği aktarıldı.

Alex Baena'nın Premier Lig ekiplerinin radarında olduğu belirtilirken Atletico Madrid'in Ademola Lookman için gelebilecek teklifleri değerlendirebileceği öne sürüldü. Bu ihtimaller doğrultusunda İspanyol ekibinin hücum kanatlarını güçlendirmek için Mason Greenwood'u gündemine aldığı ifade edildi.

NAPOLI DE GREENWOOD'UN PEŞİNDE!

Mason Greenwood'a talip olan kulüpler arasında İtalya Serie A temsilcisi Napoli'nin de bulunduğu belirtildi. İtalyan ekibinin, hücum hattındaki kanat rotasyonunu güçlendirmek amacıyla üst düzey bir transfer gerçekleştirmek istediği ve Greenwood'u bu doğrultuda değerlendirdiği aktarıldı. Napoli'nin İngiliz futbolcunun performansını yakından takip ettiği ve transfer şartlarını değerlendirdiği öne sürüldü.

OCAK AYINDA FENERBAHÇE'NİN KAPISINI ÇALABİLİRLER!

Atletico Madrid ve Napoli'nin Mason Greenwood için ocak ayındaki ara transfer döneminde harekete geçebileceği iddia edildi. İki Avrupa kulübünün de İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtilirken transfer sürecinde Fenerbahçe yönetiminin tutumu belirleyici olacak.

Sarı-lacivertli taraftarlar ise takımın önemli hücum oyuncularından biri olan Greenwood'un sezonun ikinci yarısında da Fenerbahçe forması giyip giymeyeceğini merak ediyor.