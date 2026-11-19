Milli aranın dönüşünde ligdeki Samsunspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Ara transfer döneminde gelecek transferler kadar hangi oyuncuların takımda kalacağı da büyük merak konusuyken, takımın yıldız oyuncularından Yunus Akgün'e talip çıktı.