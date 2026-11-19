Alman devinden Yunus Akgün'e kanca! Ara transfer döneminde...
Bundesliga devi Borussia Dortmund, ara transfer döneminde Yunus Akgün'ü renklerine bağlamak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Ancak Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk astronomik bir teklif gelmedikçe yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 11:16
Bundesliga'nın köklü ekibinin devre arasında milli yıldız için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.
Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet ise Yunus Akgün'ün ayrılığına sıcak bakmıyor.
Astronomik bir teklif gelmediği sürece milli oyuncunun kariyerine Galatasaray'da devam edeceği belirtildi.
Yıldız futbolcunun da kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği öğrenildi.
26 yaşındaki başarılı sağ kanadın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 15 karşılaşmada görev alan Yunus Akgün, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Yunus Akgün'ün piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
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