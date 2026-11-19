Karşılaşmanın 2'nci çeyreğinde, bitime 7 dakika 22 saniye kala Aaron Nesmith ile girdiği ribaund mücadelesinde gözüne darbe alan Alperen Şengün, yerde kaldı. Bir süre saha içinde tedavi gören milli basketbolcu, yüzünü havluyla kapatarak soyunma odasına gitti. Alperen, karşılaşmanın kalan bölümünde yeniden parkeye dönmedi.

'İKİ GÖZÜNE DE DARBE ALDI'

Mücadelenin ardından milli basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen'in sağ gözünde şişlik bulunduğunu, sol gözünün korneasında ise çizik olabileceğini belirtti. Udoka, "Sağ gözünde şişlik var. İki gözüne de darbe aldı. Sol gözünün korneasında bir çizik olduğunu düşünüyorum. Bunun iyileşme süresi açısından ne anlama geldiğinden emin değilim ancak umarım durumu iyidir" ifadelerini kullandı.

Indiana Pacers karşısında 7 sayı, 7 ribaund ve 1 asistle oynayan Alperen Şengün'ün sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Houston Rockets ise deplasmanda Indiana Pacers'ı 119-104 mağlup ederek son 6 maçında 5'inci galibiyetini elde etti.

Alperen Şengün, Indiana Pacers karşılaşmasının ikinci çeyreğinde Aaron Nesmith ile girdiği ribaunt mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemedi. https://t.co/RjCh1uAC6y — AA SPOR (@aa_spor) November 19, 2026