Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanına çıkıyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen siyah-beyazlı ekip, Konya'da galibiyet arayacak. Ev sahibi Konyaspor ise taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek ligde üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın detayları...

TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi 22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, Konya'da bulunan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Konyaspor, taraftarının desteğiyle sahasında avantaj elde etmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ'IN SÜPER LİG'DEKİ HEDEFİ GALİBİYET

Süper Lig'de üst sıralardaki yerini korumak isteyen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında üç puan hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, zorlu karşılaşmada alacağı sonuçla ligdeki iddiasını güçlendirmek istiyor.