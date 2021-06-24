Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ibre tekrar Aleksandar Mitrovic! Sergen Yalçın bizzat görüştü

Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile nikah tazeledikten sonra rotasını transfere çevirdi. Sergen Yalçın yönetime sürpriz bir golcünün ismini verdi.

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, İngiltere Ligi ekiplerinden Fulham'da forma giyen tecrübeli golcü Aleksandar Mitrovic'i listesine ekledi. 26 yaşındaki Sırp oyuncunun Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FACETİME GÖRÜŞMESİ YAPTILAR!

Mitrovic 2015 yılında Belçika temsilcisi Anderlecht'ten Newcastle'a 18.5 milyon Euro'ya transfer olurken 2018 yılında ise Fulham, Newcastle United'dan 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın golcü oyuncuyla facetime görüşmeleri de yaptığı iddia edildi.