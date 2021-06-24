Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ibre tekrar Aleksandar Mitrovic! Sergen Yalçın bizzat görüştü

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ibre tekrar Aleksandar Mitrovic! Sergen Yalçın bizzat görüştü

Son dakika spor haberi... Son şampiyon Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliğinin ortada kalkmasıyla gündem yeniden transfer... Yeni sezonda da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Kara Kartal girişimlerini sürdürürken, Başkan Ahmet Nur Çebi ile mutakabat sağlamasıyla en az 1 yıl daha takımın başında kalacak olan Sergen Yalçın transfer listesinde bulunan isimle bizzat görüştü. İşte o isim ve transfer operasyonunun detayları... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ibre tekrar Aleksandar Mitrovic! Sergen Yalçın bizzat görüştü

Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın ile nikah tazeledikten sonra rotasını transfere çevirdi. Sergen Yalçın yönetime sürpriz bir golcünün ismini verdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ibre tekrar Aleksandar Mitrovic! Sergen Yalçın bizzat görüştü

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, İngiltere Ligi ekiplerinden Fulham'da forma giyen tecrübeli golcü Aleksandar Mitrovic'i listesine ekledi. 26 yaşındaki Sırp oyuncunun Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ibre tekrar Aleksandar Mitrovic! Sergen Yalçın bizzat görüştü

FACETİME GÖRÜŞMESİ YAPTILAR!
Mitrovic 2015 yılında Belçika temsilcisi Anderlecht'ten Newcastle'a 18.5 milyon Euro'ya transfer olurken 2018 yılında ise Fulham, Newcastle United'dan 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın golcü oyuncuyla facetime görüşmeleri de yaptığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ibre tekrar Aleksandar Mitrovic! Sergen Yalçın bizzat görüştü

64 MAÇTA 41 GOLE İMZA ATTI
Mitrovic Sırbistan Milli Takımı'nda 64 kez forma giydi. 64 maçta 41 gole imza attı.

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