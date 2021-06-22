Diego Laxalt’ı kaptılar

Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Uruguaylı sol bek Diego Laxalt'ın yeni adresi belli oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Dinamo Moskova'nın Laxalt transferi için Milan ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Uruguaylı sol bek Diego Laxalt'ın yeni adresi belli oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Dinamo Moskova'nın Laxalt transferi için Milan ile anlaşma sağladığını duyurdu. Rus ekibinin 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Celtic forması giten Diego Laxalt, İskoç ekibiyle çıktığı 26 maçta 1 gol attı.