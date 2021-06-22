Haberler Beşiktaş Diego Laxalt’ı kaptılar

’ı kaptılar

Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Uruguaylı sol bek 'ın yeni adresi belli oldu. İtalyan gazeteci , sosyal medya hesabından 'nın Laxalt transferi için ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Diego Laxalt’ı kaptılar
Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Uruguaylı sol bek 'ın yeni adresi belli oldu. İtalyan gazeteci , sosyal medya hesabından 'nın Laxalt transferi için ile anlaşma sağladığını duyurdu. Rus ekibinin 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forması giten Diego Laxalt, ekibiyle çıktığı 26 maçta 1 gol attı.
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