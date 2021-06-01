Artık oyunların da kralı

Kartal'ın sambacısı ismi Josef de Souza sahalardan sonra oyun dünyasında da yıldızını parlatmaya başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bir teknoloji firmasının kendisi için özel olarak tasarladığı oyun bilgisayarı ile sanal dünyaya daldı.
Kartal'ınsambacısı ismi Josef de Souza sahalardan sonra oyun dünyasında da yıldızını parlatmaya başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bir teknoloji firmasının kendisi için özel olarak tasarladığı oyun bilgisayarı ile sanal dünyaya daldı. Josef oyun oynarken çektiği videoyu "Oyunda kariyer yapmaya başladım" notuyla paylaştı.