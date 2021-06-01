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Artık oyunların da kralı

Kartal'ın sambacısı ismi sahalardan sonra oyun dünyasında da yıldızını parlatmaya başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bir teknoloji firmasının kendisi için özel olarak tasarladığı oyun bilgisayarı ile sanal dünyaya daldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Artık oyunların da kralı
Kartal'ın sambacısı ismi sahalardan sonra oyun dünyasında da yıldızını parlatmaya başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bir teknoloji firmasının kendisi için özel olarak tasarladığı oyun bilgisayarı ile sanal dünyaya daldı. Josef oyun oynarken çektiği videoyu "Oyunda kariyer yapmaya başladım" notuyla paylaştı.
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