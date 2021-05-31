Da Costa iddiası!

Sağ bek Valentin Rosier, kulübü Sporting'e Beşiktaş'la devam etmek istediğini söylese de siyah-beyazlı kulübün her ihtimale karşı alternatif arayışı devam ediyor. Siyahbeyazlıların bu doğrultuda Mainz'da kiralık oynayan Danny da Costa'yı transfer etmeyi düşündüğü öğrenildi. Bonservisi Frankfurt'ta bulunan Angola asıllı Alman futbolcunun piyasa değeri, 5 milyon euro civarında. 2018- 2019'da Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan 27 yaşındaki oyuncu, sezonun en iyi 11'ine girerken, aynı başarıya Bundesliga'da da ulaşmıştı. Kartal'ın orta sahanın sağında da oynayabilen 1.87 boyundaki tecrübeli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği gelen haberler arasında.

27 yaşında ve 1.87 boyundaki Danny da Costa profesyonel futbol kariyeri boyunca 318 resmi mücadeleye çıkarken 13 gol, 35 asist yaparak toplamda 48 gole direkt etki etmiş oldu. Bu periyotta 16 kez sarı kartla cezalandırılan Costa sadece bir kez ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.