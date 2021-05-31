Haberler Beşiktaş Da Costa iddiası!

iddiası!

, için ’le anlaşamazsa rota ’ya dönecek. ’lu için kiralama teklifi yapılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Da Costa iddiası!

Sağ bek , kulübü 'e 'la devam etmek istediğini söylese de siyah-beyazlı kulübün her ihtimale karşı alternatif arayışı devam ediyor. Siyahbeyazlıların bu doğrultuda 'da kiralık oynayan 'yı transfer etmeyi düşündüğü öğrenildi. Bonservisi 'ta bulunan asıllı Alman futbolcunun piyasa değeri, 5 milyon euro civarında. 2018- 2019'da 'nde yarı final oynayan 27 yaşındaki oyuncu, sezonun en iyi 11'ine girerken, aynı başarıya 'da da ulaşmıştı. 'ın orta sahanın sağında da oynayabilen 1.87 boyundaki tecrübeli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği gelen haberler arasında.

27 yaşında ve 1.87 boyundaki Danny profesyonel futbol kariyeri boyunca 318 resmi mücadeleye çıkarken 13 gol, 35 asist yaparak toplamda 48 gole direkt etki etmiş oldu. Bu periyotta 16 kez sarı kartla cezalandırılan sadece bir kez ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

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