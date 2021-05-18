Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz açıklaması!

"KİMSEYE ASLA YALAN SÖYLEMEDİK" Beşiktaş Başkanı ve yönetimi olarak taraftara, üyelere ve oyunculara asla yalan söylemedik. Hedeflerimizi planlayarak gerçekleştirmeyi seçtik. Futbolcuların geçmiş alacakları, menajerlik, bonservis ücretleri konusunda birçok ödeme gerçekleştirdim. Bahane olarak değil yaşadıklarımızı anlatmak için söylüyorum. O kadar zor durumdaydık ki, içinden çıkılmaz bir durumdu ve yönetimimizle, ailemle konuşarak bir kalemde 675 milyon TL kefalete imza attım. Bu kolay iş değil.

"HER ZAMAN TAKIMIN YANINDAYDIK" Futbolcularımızın primlerini ve maaşlarını gününde banka hesaplarına yatırmamız başarının en önemli olayı. Ardından eşleri ile sürekli görüştük. Aile ortamı oluşturduk. Sezon başından bu yana yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla teknik ekip ve oyuncularımızın yanında olduk. Tüm maçlarda omuz omuza beraberdik. Bu şampiyonluğu bizi sürekli destekleyen taraftarlarımıza, kongre üyelerimize, futbolseverlere, hatta bizleri eleştiren muhalefete armağan ediyorum.