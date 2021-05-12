Gümrükte takıldı!

Cumartesi Göztepe deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için rakibini yenmesi (G.Saray'ın kazanması durumunda) gerekiyor. G.Saray'ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, ezeli rakibinin Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Beşiktaş'la birlikte G.Saray da kazanırsa, şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyon olacak.



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Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Karagümrük ile oynadığı maçı 2-1 kaybederek, beklemediği bir sonuçla karşılaştı ve şampiyonluğu son haftaya bıraktı. Karagümrük'ün gollerini 39'da Bertolacci ve 81'de Borini kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 54'te Rachid Ghezzal'dan geldi. Beşiktaş bu mağlubiyetin ardından 81 puanda kalırken, G.Saray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve puanlar eşitledi.



