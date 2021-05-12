Haberler Beşiktaş Gümrükte takıldı!

Gümrükte takıldı!

, karşısında şok bir mağlubiyet alırken, Galatasaray'ın kazanmasıyla puanlar eşitlendi. Kara Kartallar ile sarı-kırmızılılar arasında sadece 2 gollü averaj farkı kaldı!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Gümrükte takıldı!

Cumartesi Göztepe deplasmanına çıkacak 'ın şampiyon olabilmesi için rakibini yenmesi (G.Saray'ın kazanması durumunda) gerekiyor. G.Saray'ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, ezeli rakibinin Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Beşiktaş'la birlikte G.Saray da kazanırsa, şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyon olacak.

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Süper Lig'de Beşiktaş sahasında ile oynadığı maçı 2-1 kaybederek, beklemediği bir sonuçla karşılaştı ve şampiyonluğu son haftaya bıraktı. Karagümrük'ün gollerini 39'da Bertolacci ve 81'de Borini kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 54'te Rachid Ghezzal'dan geldi. Beşiktaş bu mağlubiyetin ardından 81 puanda kalırken, G.Saray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve puanlar eşitledi.

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