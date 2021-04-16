Beşiktaş şampiyonluk yolunda kritik virajda! İşte Ankaragücü maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in lideri Beşiktaş , 35'inci haftada sahasında A.Gücü'nü ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Kasımpaşa 'ya 1-0 yenildikten sonra önce Alanyaspor 'u 3-0, peşinden deplasmanda BB Erzurumspor 'u 4-2 yenen Beşiktaş, A.Gücü'nü de yenerek yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyor. Şampiyonluk için 8 maçı kalan Sergen Yalçın ve öğrencileri, kalan maçlarda maksimum konsantrasyon ile oynayıp maçları tek tek kazanarak hedefe ulaşacağından emin.

BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, N'Koudou, Larin

ANKARAGÜCÜ - Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Ender, Paintsil, Alper, Emre, Badji

KAZA İSTEMİYORUM

70 puana ulaşan lider Beşiktaş, ikinci F.Bahçe'nin 4, üçüncü G.Saray'ın ise 8 puan önünde bulunuyor. Bu arada Başkent ekibi de Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle birlikte çıkışa geçti. 24'üncü haftada da 18 puanda ve averajla sondan ikinci sırada yer alan Başkent ekibi; Hikmet Karaman'la birlikte 10 maçta 18 puan toplayarak, 13'üncü sıraya kadar yükseldi. Teknik direktör Sergen Yalçın da oyuncularını, "Rakibimizi sakın hafife almayın. Şampiyonluk yarışında kaza istemiyorum" diye uyardı.



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Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Necip, Rosier, Larin, Atiba, Dorukhan ve Welinton bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde Sivas maçında cezalı duruma düşecek.



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Beşiktaş, Ankaragücü ile evinde oynadığı son 12 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlılar, evindeki 51 maçın 42'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi. Beşiktaş, sahasında attığı toplam 111 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.