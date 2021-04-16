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şampiyonluk yolunda kritik virajda! İşte maçı muhtemel 11'i

'ta son dakika haberi... liderliğinde Beşiktaş, son haftaların formda ekibi ’nü yenerek şampiyonluk kapışmasına yara almadan devam etmeyi hedefliyor. İşte Beşiktaş ve Ankaragücü'nün muhtemel 11'leri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş şampiyonluk yolunda kritik virajda! İşte Ankaragücü maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'in lideri , 35'inci haftada sahasında A.Gücü'nü ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

'ya 1-0 yenildikten sonra önce 'u 3-0, peşinden deplasmanda 'u 4-2 yenen Beşiktaş, A.Gücü'nü de yenerek yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyor. Şampiyonluk için 8 maçı kalan ve öğrencileri, kalan maçlarda maksimum konsantrasyon ile oynayıp maçları tek tek kazanarak hedefe ulaşacağından emin.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ - , , Welinton, , N'Sakala, , , , Oğuzhan, N'Koudou,

ANKARAGÜCÜ - , Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, , , Paintsil, Alper, Emre, Badji

KAZA İSTEMİYORUM
70 puana ulaşan lider Beşiktaş, ikinci F.Bahçe'nin 4, üçüncü G.Saray'ın ise 8 puan önünde bulunuyor. Bu arada Başkent ekibi de 'ın göreve gelmesiyle birlikte çıkışa geçti. 24'üncü haftada da 18 puanda ve averajla sondan ikinci sırada yer alan Başkent ekibi; Hikmet Karaman'la birlikte 10 maçta 18 puan toplayarak, 13'üncü sıraya kadar yükseldi. Teknik direktör Sergen Yalçın da oyuncularını, "Rakibimizi sakın hafife almayın. Şampiyonluk yarışında kaza istemiyorum" diye uyardı.

6
Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Necip, Rosier, Larin, Atiba, Dorukhan ve Welinton bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde Sivas maçında cezalı duruma düşecek.

12
Beşiktaş, ile evinde oynadığı son 12 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlılar, evindeki 51 maçın 42'ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi. Beşiktaş, sahasında attığı toplam 111 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.

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