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Ghezzal astı

maçında formasına kavuşan yıldız, 58. dakikada jeneriklik bir gol atarak skoru 2-0 yaptı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 22:23 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Ghezzal astı

Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Ghezzal, golle döndü. Henüz 20. saniyede etkili bir şut çıkaran ancak direğ takılan , 58'te ise takımı adına farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta çok uzaklardan nefis bir şut çıkaran Ghezzal, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu. Ghezzal bu sezon ligde 2. golünü kaydetti. Jeneriklik bir gol bulan Ghezzal'in ligde tam 13 asisti bulunuyor. Tecrübeli futbolcu maç sonunda, "Bugün her şey güzel gitti. maçından sonra reaksiyon vermek adına kazanmamız gerekiyordu. Herkes iyiydi, ruhumuz da iyiydi" diye konuştu. Ghezzal, üç asist yapan ile 'dan da övgüyle bahsetti.

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