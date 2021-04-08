Ghezzal astı

Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Ghezzal, golle döndü. Henüz 20. saniyede etkili bir şut çıkaran ancak direğ takılan Cezayirli, 58'te ise takımı adına farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta çok uzaklardan nefis bir şut çıkaran Ghezzal, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu. Ghezzal bu sezon ligde 2. golünü kaydetti. Jeneriklik bir gol bulan Ghezzal'in ligde tam 13 asisti bulunuyor. Tecrübeli futbolcu maç sonunda, "Bugün her şey güzel gitti. Kasımpaşa maçından sonra reaksiyon vermek adına kazanmamız gerekiyordu. Herkes iyiydi, ruhumuz da iyiydi" diye konuştu. Ghezzal, üç asist yapan Atiba ile Oğuzhan'dan da övgüyle bahsetti.