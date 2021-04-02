Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Cenk Tosun'un yerine geliyor

Son dakika spor haberleri: 'tan flaş transfer hamlesi! 'un yerine geliyor

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan , santrfor mevkisine öncelik verdi. 'dan kiralanan 'dan istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar aradığı ismi buldu. Transfer için temaslara başlayan 'a müjdeli haber geldi. Golcü futbolcunun 'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 09:00
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Cenk Tosun'un yerine geliyor

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan 'ta yönetim önümüzdeki sezon için golcü harekatına başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Cenk Tosun'un yerine geliyor

Siyah-beyazlı yönetim, 'dan transfer ettiği 'dan bir türlü verim alamayınca transferde rotasını Ukrayna'ya çevirdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Cenk Tosun'un yerine geliyor

GERSON İÇİN TEMASLAR BAŞLADI!
Yeni Asır'ın haberine göre Beşiktaşlı kurmaylar, Dinamo Kiev'de forma giyen santrfor Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak için temaslara başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Cenk Tosun'un yerine geliyor

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg formasıyla, İrlanda Cumhuriyeti'ne son dakika gol atan Rodrigues 1-0'lık galibiyetin yanı sıra ülkesinin 13 yıl sonra ilk kez dışarıda kazanmasını sağladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Cenk Tosun'un yerine geliyor

2024 YILINA KADAR KIEV'DE
yönetimi de son dönemde piyasası artan 25 yaşındaki futbolcu için vakit geçirmeden temaslara başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Cenk Tosun'un yerine geliyor

Geçen yıl yarım sezon boyunca Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen başarılı futbolcunun Kiev ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Cenk Tosun'un yerine geliyor

yönetimi, uygun bir bonservis bedeliyle transferi sezon bitmeden noktalamak istiyor. Rodrigues, Lüksemburg'un dışında Hollanda'da Telstar, Moldova'da Sheriff, Japonya'da da Iwata formalarını terletti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Cenk Tosun'un yerine geliyor

Gerson Rodrigues, Dinamo Kiev ekibinde bu sezon 15 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri tam iki kez sarstı. Bir golün de pasını veren Rodrigues, yeniden 'de forma giymeye sıcak bakıyor.

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