Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Cenk Tosun'un yerine geliyor

Kartal yönetimi, uygun bir bonservis bedeliyle transferi sezon bitmeden noktalamak istiyor. Rodrigues, Lüksemburg'un dışında Hollanda'da Telstar, Moldova'da Sheriff, Japonya'da da Iwata formalarını terletti.

Gerson Rodrigues, Dinamo Kiev ekibinde bu sezon 15 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri tam iki kez sarstı. Bir golün de pasını veren Rodrigues, yeniden Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.