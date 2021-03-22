Beşiktaş'ın fark yaratan kralı: Rachid Ghezzal!

Beşiktaş'ın istikrarlı ve fark yaratan futbolcularından Rachid Ghezzal performansıyla adeta büyülüyor... Aboubakar ve Larin'le birlikte skora en çok katkı veren oyuncu olan Cezayirli, siyah beyazlı kulüpteki kariyerinin asist zirvesini, her maç geliştiriyor.

Vida'nın attığı golün ortasını yapan Cezayirli futbolcu, bu sezonki 13'üncü asistine ulaşırken asist krallığında da zirvede yer alıyor. Beşiktaş, Ghezzal'ın asist yaptığı 12 maçta mağlubiyet yüzü görmezken 10 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Usta oyuncunun ayrıca 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında da 1 golü bulunuyor.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Öte yandan Fenerbahçe derbisinde 4'üncü sarı kartını gören 28 yaşındaki orta saha, 32'nci haftada Kasımpaşa deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.