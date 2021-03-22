Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın fark yaratan kralı: Rachid Ghezzal!

'ın fark yaratan kralı: !

Son dakika haberi... Siyah beyazlı ekip son olarak sahasında 'yi ağırlamış ve taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı... Kara Kartal'ı bu sezon sırtlayan isimler arasında yer alan bu anlamda yine skor katkısını sürdürdü ve Vida'nın attığı golün asistini yaptı. Beşiktaş, Cezayirli oyuncunun asist yaptığı hiçbir maçta yenilgi yaşamadı. Ghezzal aynı zamanda Spor Toto Süper Lig'in asist kralı konumunda...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:46
Beşiktaş'ın fark yaratan kralı: Rachid Ghezzal!

'ın istikrarlı ve fark yaratan futbolcularından performansıyla adeta büyülüyor... ve Larin'le birlikte skora en çok katkı veren oyuncu olan Cezayirli, siyah beyazlı kulüpteki kariyerinin asist zirvesini, her maç geliştiriyor.

Vida'nın attığı golün ortasını yapan Cezayirli futbolcu, bu sezonki 13'üncü asistine ulaşırken asist krallığında da zirvede yer alıyor. Beşiktaş, Ghezzal'ın asist yaptığı 12 maçta mağlubiyet yüzü görmezken 10 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Usta oyuncunun ayrıca 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında da 1 golü bulunuyor.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Öte yandan derbisinde 4'üncü sarı kartını gören 28 yaşındaki orta saha, 32'nci haftada Kasımpaşa deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

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